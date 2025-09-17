Suşehri'nde Şoförler ve Otomobilciler İstişare Toplantısı Yapıldı

Suşehri ilçesinde, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Suşehri Belediyesi Aspasya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, şoförlerin önemli bir mesleği icra ettiklerini söyledi.

Yıldız, eğitim sürecinin başlamasıyla özellikle taşımalı eğitim yapan öğrenci servisi şoförlerinin daha hassas olması gerektiğini belirtti.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise şoför esnaflarıyla bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Esnaflarla istişare içerisinde olduklarını aktaran Kayaoğlu, "Amacımız gelecek nesillere daha güzel bir ilçe bırakmaktır. Bunu hep birlikte yapacağız inşallah. Yerel yönetim olarak ilçemize güzellikler katmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Belediye hizmetleri hakkında da bilgi veren Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"43 milyon borçla devraldığımız belediyemizin SGK'ya olan tüm borçlarını ödedik. Şu anda ise 170 milyon yatırım için krediye başvuru yapıyoruz. Bu parayı ilçemize hizmet için kullanacağız. 1 megavat gücünde güneş enerji sistemi kurduracağız. Belediyeye aylık 1 milyon getirisi olacak. Alacağımız krediyle içme suyu arıtma tesisimiz için terfi merkezi kurduracağız. Yani borcumuz da olacak, yatırımlarımızı da sıralayacağız inşallah. Paramızda var, hizmetlerimiz de olacaktır."

Suşehri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Eren de şoför esnaflarına en güzel hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.