Suşehri'nde şehit yakınları ve gaziler için program düzenlendi
AA - Faruk Kara - Güncel
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.
SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.
Suşehri Belediyesi Taşköprü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Koyulhisar ilçesinden de katılım oldu.
Sarı ve Yüksel, şehit yakınları ve gazilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Programın sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.
AA / Faruk Kara - Güncel