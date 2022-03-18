Suşehri'nde şehit yakınları ve gaziler için program düzenlendi

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Suşehri Belediyesi Taşköprü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Koyulhisar ilçesinden de katılım oldu.

Sarı ve Yüksel, şehit yakınları ve gazilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programın sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.