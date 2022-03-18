Suşehri'nde şehit yakınları ve gaziler için program düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suşehri'nde şehit yakınları ve gaziler için program düzenlendi

AA - Faruk Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Suşehri'nde şehit yakınları ve gaziler için program düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Suşehri Belediyesi Taşköprü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Koyulhisar ilçesinden de katılım oldu.

Sarı ve Yüksel, şehit yakınları ve gazilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programın sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

AA / Faruk Kara - Güncel

Fazlı Yüksel, Suşehri, Sivas, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title