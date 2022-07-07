Suşehri'nde hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor Sivas'ın Suşehri ilçesinde canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Sivas'ın Suşehri ilçesinde canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Hayvan pazarına getirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı. Tüm önlemlerin alındığı pazarda, kurbanlık almak isteyenler ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, canlı hayvan pazarında incelemede bulundu. Kurbanlık satış alanında kurban alımına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Yüksel, kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ve besiciler arasında pazarlık yaptırdı. İlçede esnaflar açısından yoğun bir bayram arifesinin yaşandığını dile getiren Yüksel, şunları kaydetti: "Gerek esnaflarımız açısından gerek halkımız açısından güzel bir bayram arifesi yaşıyoruz. Suşehri Belediyesi olarak bayram öncesinde tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. İlçe mezbahanemiz bayramın 3 günü halkımıza kesim hizmeti verecektir. Zabıta ekiplerimiz ve tüm görevli personellerimizle halkımızın huzuru için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız." Yüksel, vatandaşların bayramını da tebrik etti. AA / Faruk Kara - Güncel Kurban Bayramı Suşehri Kurban Sivas Güncel Haberler

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