Suşehri'nde Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüsün Kaza Yapması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi, memleketleri Şanlıurfa'da defnedildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi cami önünde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi memleketleri Şanlıurfa'da defnedildi.

Dün yaşanan kazada hayatını kaybeden Zeliha, Abdullah ve Hatice Yılmaz ile İbrahim Erol'un cenazesi, Harran ilçesine bağlı Süleyman Demirel Mahallesi'ne getirildi.

Şeyh Hayati Harrani Camisi'nde kılınan namazın ardından cenazeler aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, ölenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Harran Kaymakamı Harun Reşit Han, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, dün fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Abdullah Akkurt - Güncel
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