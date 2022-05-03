Suşehri'nde emniyet kemeri denetimi yapıldı
AA - Faruk Kara - Güncel
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Suşehri ilçesinde "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası kapsamında jandarma ekiplerince emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.
Suşehri ilçesinde "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası kapsamında jandarma ekiplerince emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suşehri-Sivas ve Suşehri-Giresun kara yolunda yapılan denetimlerde, sürücülere broşür dağıtıldı, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunuldu, şeker ikram edildi.
Ekipler, uygulamanın sürücülerin güvenliği için yapıldığını belirtti.
AA / Faruk Kara - Güncel