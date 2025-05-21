Suşehri'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Afgan Yakalandı

Suşehri'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Afgan Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde durdurulan iki TIR'da yapılan aramada soğuk asfalt çuvalları arasına gizlenmiş 7 düzensiz Afgan göçmen yakalandı. TIR'larda ayrıca kaçak sigara ele geçirildi. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere gönderildi.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde uygulama noktasında durdurulan iki TIR'da yapılan aramada soğuk asfalt çuvalları arasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından D-100 kara yolunda yapılan uygulamada iki TIR durduruldu. Polis ekipleri tarafından TIR'ların dorse bölümünde yapılan aramada soğuk asfalt çuvallarının arasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. TIR'larda ayrıca çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği bildirildi. Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla yurda sokan iki TIR sürücüsü de gözaltına alındı.

Haber: Oğuzhan ÇİFTÇİ/SUŞEHRİ (Sivas),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Pirinç satın almıyorum' sözleri tepki çeken Japonya tarım bakanı istifa etti

"Pirinç" istifası! Tarım bakanı halktan özür dileyip görevi bıraktı
ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak

İşte ABD'nin yeni Suriye hamlesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye 2030'dan sonra su kıtlığı çeken ülkeler arasına girecek

Türkiye için tarih verildi! Su kıtlığı ile karşı karşıyayız
Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal

Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Bursaspor'a Süper Lig'den bir transfer daha

2. Lig ekibi Bursaspor'a Süper Lig'den bir transfer daha
Mustafa Destici'den Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine tepki

Bahçeli'nin komisyon önerisine Destici'den tepki
Jose Mourinho Roma Havalimanı'nda görüldü

Gittiği yeri gören herkes aynı soruyu soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.