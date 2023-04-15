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Suşehri'nde beyin kanaması geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Suşehri'nde beyin kanaması geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Sivas'ın Suşehri ilçesinde beyin kanaması geçiren öğretmen yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde beyin kanaması geçiren öğretmen yaşamını yitirdi.

Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Maksut Üner (61), geçirdiği beyin kanaması sonucu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi gören Üner, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından cenazesi alınan Üner, ilçeye bağlı Eskişar köyünde toprağa verildi.

Üner'in cenaze törenine Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, siyasi parti ilçe başkanları, eğitim camiası ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Suşehri Sivas Güncel Haberler

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