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Suşehri'nde bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Faruk Kara - Güncel
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Suşehri'nde bayramlaşma programı düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde protokolle vatandaşlar bayramlaştı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde protokolle vatandaşlar bayramlaştı.

Suşehri Belediyesi Aspasya Sosyal Tesisleri'ndeki programda konuşan Kaymakam Hidayet Sarı, bayramların toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu söyledi.

Sarı, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini temenni ederek, "Mesai arkadaşlarımın ve değerli halkımızın ramazan bayramını tüm içtenliğimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Bayramlaşma programına, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

AA / Faruk Kara - Güncel

Suşehri, Sivas, Güncel, Haberler

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