Suşehri'nde 250 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi - Haberler

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Suşehri'nde 250 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi

AA - Faruk Kara - Güncel
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Suşehri'nde 250 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 250 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 250 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Suşehri Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, ilçe genelinde okulları ziyaret ederek seçmeli derste Kur'an-ı Kerim'i seçen ve Kur'an okumaya başlayan 5 ve 9. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencileri tebrik eden Yıldız, "Öğrencilerimizin her alanda başarısı eğitim camiamızı mutlu ediyor. Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan öğrencilerimizin mutluluğuna ortak olduk. Rabbim tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin." dedi.

Yıldız, ziyaretlerde 250 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye etti.

AA / Faruk Kara - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Erkan Yıldız, Suşehri, Sivas, Güncel, Haberler

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