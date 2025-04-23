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Suşehri'nde 23 Nisan Coşkusu

Suşehri'nde 23 Nisan Coşkusu
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Kayaoğlu, bayramı kutladı. Öğrenciler gösteriler sunarak bayrama renk kattı ve yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kapalı pazar yerinde düzenlenen törende, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Program sonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
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