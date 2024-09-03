Suşehri Kaymakamı Fıstık Bahçelerini İnceledi

Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazlı Yıldız, fıstık bahçelerinde incelemede bulundu.

Günlüce köyünde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldız, daha sonra yabani menengiç ağacında aşılama yoluyla yetiştirilen Antep fıstığı ekim alanlarını gezdi.

Suşehri'nde fıstık üretimi yapılmasından mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, "Bizler Antep fıstık üretiminin Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt bölgelerinde olduğunu bilirdik. İç Anadolu'da da bu üretimin olması güzel bir oluşum." dedi.

Üretim yapan vatandaşları tebrik eden Yıldız, "Bereketli ürünler diliyorum. Bu da şunu gösteriyor ki Suşehri ilçesinin köylerinin Antep fıstığı üretiminde iddialı olduğunu gördük. Fıstık üretiminin yaygınlaşması durumunda Suşehri fıstığının da raflarda yerini alacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Yıldız'a ziyareti sırasında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Levent Kadıoğlu eşlik etti.