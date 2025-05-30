Suşehri'nde Traktör Sürücülerine Reflektör Dağıtıldı

Suşehri'nde Traktör Sürücülerine Reflektör Dağıtıldı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde trafik ekipleri, traktör sürücülerine reflektör dağıtarak kazaların önlenmesi hakkında bilgilendirme yaptı. Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, tarım araçlarının görünürlüğünün önemine dikkat çekerek, önleyici uygulamaların devam edeceğini belirtti. Etkinlikte Suşehri Şoförler Odası ve diğer katılımcılara teşekkür edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör sürücülerine trafik ekipleri tarafından reflektör dağıtıldı.

Şehit Necip Karameşe Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve Suşehri Şoförler Odası Başkanlığı tarafından ilçe girişindeki trafik uygulama noktasında traktör sürücülerine İstasyon Amiri Ali Osman Mamuk tarafından reflektör hediye edilerek kazaların önlenmesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, tarım araçlarının trafikte daha görünür hale gelmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için öncelikli, bu tür önleyici uygulamaları yaygınlaştırarak kazaları en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Bu tür etkinlikler devam edecek ve çiftçilerin güvenliği için her türlü önlemi alacağız." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise etkinliği tertip eden her iki kurum yetkililerine de teşekkür etti.

Şoförler Odası Başkanı Sadık Eren ise Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Federasyon Başkanı Mehmet Yiğiner'e ve programa katılanlara destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
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