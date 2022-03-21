Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Musa Yıldız seçildi - Haberler

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Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Musa Yıldız seçildi

AA - Faruk Kara - Güncel
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Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Musa Yıldız seçildi

Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı.

İlçedeki Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (SESOB) Beşir Köksal'ın yaptığı genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Burada konuşan Köksal, esnafın sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını belirterek, hizmet yarışında oda başkanlığına talip olan üç adaya da başarılar diledi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz olan mevcut başkan Kemal Karakaya ise yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üç listeyle gidilen genel kurulda 222 oy alan Musa Yıldız, Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Kemal Karakaya 178, Ramazan Ersin ise 93 oy aldı.

AA / Faruk Kara - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Beşir Köksal, Musa Yıldız, Suşehri, Güncel, Haberler

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