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Otel çalışanları, süs havuzundaki paraları almaya çalışan kağıt toplayıcılarını uyarmaya çalışırken darp edildi

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Süs havuzundaki paraları almaya çalışan kağıt toplayıcılarını uyaran otel çalışanlarına darp kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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