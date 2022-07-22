SÜS HAVUZUNDA TEHLİKELİ SERİNLİK ANTALYA'da sıcaktan bunalan çocuklar, elektrik sisteminden kaynaklı olası kaçak akım tehlikesinin olduğu, içerisinde aydınlatma ve fıskiye sistemi bulunan süs havuzlarında serinledi. ANTALYA'da sıcaktan bunalan çocuklar, elektrik sisteminden kaynaklı olası kaçak akım tehlikesinin olduğu, içerisinde aydınlatma ve fıskiye sistemi bulunan süs havuzlarında serinledi. Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü Antalya'da yol kenarı ve bazı kavşaklardaki süs havuzları, bazı çocukların oyun alanı oldu. Çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte süs havuzlarında serinledi. İçerisindeki aydınlatma ve fıskiye sistemi nedeniyle olası kaçak tehlikesi olan havuzlara giren çocuklar, yüzüp oynadı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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