Süs ağacı çalınan iş yeri sahibi: Özür dilerse şikayetçi olmayacağım

BURSA'da motosiklet kasklı kişi tarafından duvarında asılı olan 15 bin lira değerindeki süs ağacı çalınan iş yerinin sahibi Rafet Kurt (35), "Ağacı geri getirip, özür dilerse şikayetçi olmayacağım" dedi.

Olay, 24 Mart'ta saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet kasklı kişi, bir iş yerinin önüne gelip camlarını zorlamaya başladı. Camı açamayan şüpheli, duvarda asılı olan yaklaşık 15 bin lira değerindeki süs ağacını koparıp, götürdü. Sabah iş yerine gelen işletmeci, durumu fark edip polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri izledi. Emipler Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'MONTAJ İÇİN SAATLERCE UĞRAŞTIMIZ AĞACI, BİRKAÇ DAKİKADA SÖKEBİLMİŞ'

Olaya tepki gösteren işletme sahibi Rafet Kurt, "Bizim montaj için saatlerce uğraştığımız ağacı birkaç dakikada sökebilmiş. Gerçekten hayret ettim. Yaklaşık 15 bin lira değerindeki süs ağacını sırtlayıp götürmüş. Ağacı geri getirip, özür dilerse şikayetçi olmayacağım. Emniyet güçlerine gerekli bilgileri verdik, yakalanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
'Kurtlar Vadisi' ile hafızalara kazınan yalı satışta

Milyonlarca izleyicisi vardı! Fenomen dizideki yalı satıyor
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

Kalemi kırıldı!

Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı

Dördüncü hocayı da yolladılar
'Kurtlar Vadisi' ile hafızalara kazınan yalı satışta

Milyonlarca izleyicisi vardı! Fenomen dizideki yalı satıyor
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu

Bu kez korkuttu!
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

Ünlüler mahkemeye sevk edildi! 5 kişiye tutuklama talebi