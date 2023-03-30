Süryani kökenli Türk vatandaşı Ferman Yaramış, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Avrupa'da yaşayan Süryani kökenli Türk vatandaşı Ferman Yaramış, AK Parti'den İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday adayı oldu. Yaramış, adaylık kapsamında bir dizi temaslarda bulundu.

"SÜRYANİ CEMAATİ İÇİN YAPTIKLARI ÇOK KIYMETLİ"

Yaramış, Süryani Cemaatinin Avrupa sorumlusu metropolit Hanna Aydın'la görüştü. Aydın, Süryani cemaatinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu, Süryani cemaati için yaptıklarının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

"EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEK"

Hanna Aydın, Yaramış'ı adaylığı sürecinde Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmasından memnuniyet duyacaklarını ve Süryani cemaati olarak koşulsuz desteklediklerini belirtti. Aydın, "Ferman Yaramış Süryani cemaatini en iyi şekilde temsil edecektir." dedi.