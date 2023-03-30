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Süryani Cemaati Avrupa Sorumlusu Ferman Yaramış, AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı oldu

Süryani Cemaati Avrupa Sorumlusu Ferman Yaramış, AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı oldu

Güncel Haberler

Ünlü iş insanı ve Süryani Cemaati Avrupa Sorumlusu Ferman Yaramış, AK Parti İstanbul 3. Bölge'den Milletvekili Aday Adayı oldu.

Ünlü iş insanı ve Süryani Cemaati Avrupa Sorumlusu Ferman Yaramış, AK Parti 3. Bölge'den Milletvekili Aday Adayı oldu.

Süryani Cemaati Avrupa Sorumlusu Ferman Yaramış, AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı oldu

"ERDOĞAN'IN YANINDA YER ALACAĞIZ"

Yaramış, "14 Mayıs 2023'te yapılacak olan milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağız. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde safları sıklaştırmak gerekiyor" dedi.

Süryani Cemaati Avrupa Sorumlusu Ferman Yaramış, AK Parti'den Milletvekili Aday Adayı oldu

Seçim Sonuçları

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

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