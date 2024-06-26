Sürüye yıldırım isabet etti, 23 küçükbaş hayvan telef oldu

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas Mahallesi kırsalında meydana geldi. Teymur Kısa ve ve Celalettin Atabey'e ait koyunlar arazide otlandığı esnada sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetini artıran sağanakla birlikte sürüye yıldırım isabet etti. Çobanın bilgi vermesiyle sürü sahipleri olay yerine ulaştı. Yıldırım düşmesi sonucu Teymur Kısa'nın 14, Celalettin Atabey'in ise 9 koyunu telef oldu.