SÜRÜSÜNE DADANAN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİ, 'YOLU ŞAŞIRMIŞSIN KANKA' DİYE BAĞIRDI Güncel Haberler ARTVİN'de çoban Serkan Aydın (21) otlattığı büyükbaş sürüsüne dadanan ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. ARTVİN'de çoban Serkan Aydın (21) otlattığı büyükbaş sürüsüne dadanan ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Aydın, ayıya bağırarak Yolu şaşırmışsın kanka dedi. Şavşat ilçesi Arpalı köyü Yukarı Yayla Dıdğela mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban Serkan Aydın, dün akşam saatlerinde çevreden aniden gelen boz ayının, hayvanlarının bulunduğu alana yöneldiğini fark etti. Aydın, ayının uzak yamaçtan sürüsüne dadandığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aydın'ın, Nereye gidiyorsun Yolunda devam et, yolu şaşırmışsın kanka. Malı ürkütme diyerek bağırdığı ayı, daha sonra bölgeden uzaklaşıp gözden kayboldu. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi çekti. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SÜRÜSÜNE DADANAN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİ, 'YOLU ŞAŞIRMIŞSIN KANKA' DİYE BAĞIRDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.