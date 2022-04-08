Sürüleriyle Aladağ yaylalarına çıkan besicilerin zorlu yolculuğu başladı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayvancılık yapan besiciler, baharın gelişiyle zorlu yayla göçüne başladı.

İlçeye bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki besicileri, havaların ısınmasıyla keçi ve oğlaklarını yaylaya götürme telaşı sardı. Keçilerin çobanlar eşliğinde yola çıktığı mahallede, römorklara yüklenen oğlaklar ise traktörlerle Aksu Vadisi girişine getirilerek keçilerle buluşturuluyor.

Vadi girişindeki tarihi Eminkadı Köprüsü'nden başlayan zorlu parkurda, besicilerin kendi imkanlarıyla yaptığı beş tahta köprüden, patika yollardan ve sarp kayalıklardan geçirilen keçi ve oğlaklardan bazıları zorlu yolda telef oluyor.

Özellikle köprüden geçmekte zorlanan oğlakları kucaklarına alarak karşıya geçiren besiciler, sürülerini 2 günlük yolculuğun ardından Tahtacık Yaylası'na ulaştırıyor.

Zorlu yolculuğu AA muhabirine anlatan 45 yaşındaki besici Ahmet Ali Firez, atalarından öğrendiği işi keyifle ve severek yaptığını söyledi.

Firez, "Bu iş zor ama bildiğimiz için bize kolay geliyor. Ben bu işe bir süre ara verdim. İnşaat işiyle uğraştım ama bu işte aldığım zevki orada bulamadığım için geri döndüm. Yaptığım işin tehlikesini ve zorluğunu biliyorum fakat doğayla iç içe bulunmaktan aldığım haz tüm olumsuzlukları unutturuyor." dedi.

Hüseyin Firez (57) de baba mesleğini sürdürdüğünü ve hayatının büyük bölümünü Yahyalı'nın dağlarında çobanlık yaparak geçirdiğini anlattı.

Sahibi oldukları 300 küçükbaşlık sürüye 3 keçi ile başladıklarını anlatan Firez, "300 keçi ile 3 çocuğumu okuttum. Birisi uzman çavuş oldu, birisi ilahiyatta, diğeri öğretmenlik okuyor. Hiç kimseden bir kuruş almadan çocuklarımı okutmaya çalışıyorum." dedi.

Firez, mesleğini severek yaptığını ve sağlıklı olduğu sürece bu işi devam ettireceğini sözlerine ekledi.