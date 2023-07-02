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Sürüden ayrılan keçi 6 katlı binanın çatısına çıktı

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Sürüden ayrılan keçi 6 katlı binanın çatısına çıktı Ankara'nın Polatlı ilçesinde sürüsünden ayrılıp inşaatın çatısına çıkan keçi çoban tarafından görüntülendi.

Sürüden ayrılan keçi 6 katlı binanın çatısına çıktı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde sürüsünden ayrılıp inşaatın çatısına çıkan keçi çoban tarafından görüntülendi.

Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi'nde koyunlarını otlatan çobanın çektiği görüntülerde sürüden ayrılan keçinin 6 katlı binanın çatısına çıktığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Özkan - Güncel

Polatlı Ankara Güncel Haberler

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