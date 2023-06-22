- Sürücüyü darp eden iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı

İSTANBUL - Güngören-Merter istikametinde trafikte tartıştığı kişinin aracıyla önünü keserek darp eden 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

E-5 karayolunda seyir halinde ilerleyen iki kişi Merter istikametinde ilerlerken tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıslardan birisi diğer şahsın aracının önünü kesti. Sinirine hakim olamayan şahıs, sürücüyü darp etmeye başladı. Aldığı darbelerin etkisiyle bariyerlerin diğer tarafına düşen adamı çevredeki sürücüler araya girerek kurtardı. Olay, anbean vatandaş kamerasına yansımıştı. Polis ekipleri görüntülerin ardından yaptığı incelemelerin ardından B.B.K. ve M.K isimli iki şahsı gözaltına aldı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, "Kasten Yaralama" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.