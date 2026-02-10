İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında adli işlem başlatıldı

İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği tespit edilen sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu, 14 bin 121 lira idari para cezası uygulanan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bir sosyal medya hesabından bir sürücünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan incelemede E.B'nin (30), 35 AZF 689 plakalı otomobiliyle Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde seyir halindeyken trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde birden fazla şerit değiştirdiği tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle ehliyeti geçici olarak geri alınan sürücüye 14 bin 121 lira para cezası uygulandı, söz konusu kişi hakkında adli işlem başlatıldı.