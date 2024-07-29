Üye Girişi
Haberler

Sürücüsüz temizlik araçları Guangdong'da hizmete girdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Temmuz ayında sürücüsüz temizlik araçları hizmete girdi. Akıllı temizlik, vardiya planlaması ve otomatik çalışma için gelişmiş sensörlerle donatılan araçlar, temizlik çalışanları için güvenliğin yanı sıra verimliliği de artırıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Dongguan kentinden bildiriyor.

ÇEKİM TARİHİ: 20 Temmuz 2024

Sürücüsüz temizlik araçlarının çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Temmuz ayında sürücüsüz temizlik araçları hizmete girdi.

Akıllı temizlik, vardiya planlaması ve otomatik çalışma için gelişmiş sensörlerle donatılan araçlar, temizlik çalışanları için güvenliğin yanı sıra verimliliği de artırıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Dongguan kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Guangdong Yerel Haberler Teknoloji Güncel Haberler

AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

 Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı

Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title