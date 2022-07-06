Son dakika haber! SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI Son dakika haberi: KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Kulu- Konya kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Kerim Erdal (20) yönetimindeki 42 ALP 004 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Kerim Erdal ve yolcu konumundaki Hüseyin Şahin (17), Mert Erdal (16) ve Mikail Çelik (17) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Şahin, hayati tehlike kaydıyla ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Sürücü Kerim Erdal, Mert Erdal ve Mikail Çelik'in Danimarka'da yaşadığı ve tatil nedeniyle memleketleri Kulu'da oldukları öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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