Sürücüsünün kırmızı ışıkta duran araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kaza
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir sürücü, kırmızı ışıkta duran araca çarpmamak için manevra yaparken hafif ticari araçla refüje ve sinyalizasyon direğine çarptı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışıkta duran araca çarpmamak için manevra yaptığı hafif ticari araç, önce refüje ardından sinyalizasyon direğine çarptı.
Bekirpaşa Mahallesi mevki D-100 kara yolunda kırmızı ışıkta duran araca çarpmamak için manevra yapan A.O. idaresindeki 54 ZZ 388 plakalı hafif ticari araç, önce refüje ardından sinyalizasyon direğine çarptı. Meydana gelen kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın meydana geldiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel