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Sürücüsünün kırmızı ışıkta duran araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kaza

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir sürücü, kırmızı ışıkta duran araca çarpmamak için manevra yaparken hafif ticari araçla refüje ve sinyalizasyon direğine çarptı.