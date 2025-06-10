Sürücüsünün geri viteste unuttuğu otomobil, mobilya mağazasına girdi (2)
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAEdirne'de Selahattin Çelik'in geri viteste unutarak indiği otomobilin mobilya mağazasına girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Edirne'de Selahattin Çelik'in geri viteste unutarak indiği otomobilin mobilya mağazasına girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çelik'in sürücü koltuğuna binip, müdahale etmeye çalışırken yere düşmesi ile aracın mağazaya girdiği anlar görüntülerde yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel