Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kafeye böyle daldı: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kavşaktan dönüş yapan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kafede oturanların arasına daldı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 15.30 sıralarınsa 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Öznur A. idaresindeki 35 BIZ 833 plakalı otomobiliyle kavşağı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç kavşağın köşesinde bulunan kafeye daldı. Müşteriler panikle kaçmaya başlarken o sırada kafede kira sözleşmesi yapan ev sahibi Mustafa K. ile kiracısı Melike K. aracın çarpmasıyla yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken araç sürücüsü Öznur A. şoka girdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın kafeye girmesi ve müşterilerin panikle kaçışması yer aldı.