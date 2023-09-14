Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kavşaktan dönüş yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle araç kafede oturanların arasına daldı. O sırada kafede kira sözleşmesi yapan 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kafeye böyle daldı: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kavşaktan dönüş yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle araç kafede oturanların arasına daldı. O sırada kafede kira sözleşmesi yapan 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza 15.30 sıralarınsa Manisa'nım Yunusemre ilçesi 19 Mayıs Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Öznur A. idaresindeki 35 BIZ 833 plakalı otomobiliyle kavşağı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç kavşağın köşesinde bulunan kafeye daldı. Birden aracın kafeye daldığını gören müşteriler panikle kaçmaya başlarken o sırada kafede kira sözleşmesi yapan ev sahibi Mustafa K. ile kiracısı Melike K. aracın çarpmasıyla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken araç sürücüsü Öznur A. şok geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın kafe girmesi ve müşterilerin panikle kaçışması yer aldı.