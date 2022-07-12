Sürücüsünü arı sokan otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürücüsünü arı sokan otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
 - Güncelleme:

Aksaray'da seyir sırasında sürücüsünü arı sokan otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da seyir sırasında sürücüsünü arı sokan otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray- Ankara kara yolunda, 01 BZR 22 plakalı otomobiliyle bayram tatili için ailesiyle Adana'ya gitmek üzere yola çıkan Mustafa B'yi Baymış köyü girişinde arı soktu.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobil şarampole girdi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Emirhan Ç. (11), Nazife Ç. (37), Hatem B. (73) ve Ayfer B. (40) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Aksaray Ankara Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title