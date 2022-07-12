SÜRÜCÜSÜNÜ ARI SOKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 4 YARALI AKSARAY'da, sürücü Mustafa Bezer'in (60) arı sokması nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı. AKSARAY'da, sürücü Mustafa Bezer'in (60) arı sokması nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Bezer, 01 BZR 22 plakalı otomobil ile Ankara'dan Adana'ya gittiği sırada açık olan camdan içeri arı girdi. Arı, Bezer'i göğsünden soktu. Bezer'in kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp şarampole savruldu. Kazadan Bezer yara almadan kurtulurken, araçtaki Emirhan Çakır (11), Nazife Çakır (37), Hatem Bozer (73) ve Ayfer Bozer (40) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Bezer de ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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