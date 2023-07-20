Sürücüsü uyuyan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

KİLİS Kilis- Hatay kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Kilis-Hatay kara yolu Boğaz Kerim yol ayrımının 15 Km'sinde meydana geldi. Mehmet Emin Antep idaresindeki 31 ANJ 166 otomobili ile seyir halindeyken, direksiyon başında uyuması sonucunda kontrolü kaybedip karşı şeride geçerek 10 metrelik şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çağrılan Jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Emin Antep ile eşi Ayşe Antep'in yaralandığı, babası Ömer Antep'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Antep'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, yaralanan oğlu ve gelini ise Prof Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.