SÜRÜCÜSÜ UYUYAN ARAÇ FIRININ BAHÇESİNE DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA Güncel Haberler BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yokuş çıkarken, hızla geri gelmeye başlayan otomobil, ekmek fırının bahçesine düşerek durabildi. BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yokuş çıkarken, hızla geri gelmeye başlayan otomobil, ekmek fırının bahçesine düşerek durabildi. Sürücünün yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, saat 06.15 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Muray H.'nin (33) yönetimindeki 16 AGY 587 plakalı otomobil, Hamzabey Caddesi'nde, yokuş çıkarken, bir anda hızla geri gelmeye başladı. Otomobil, yol üzerinde bulunan ekmek fırının bahçesine düşerek durabildi. Sürücünün yaralanmadığı kaza anı, işyerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İnegöl Güncel Haberler

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