Sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan aracın motosiklet ve otomobile çarpması kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan aracın motosiklet ve otomobile çarpması kamerada

Sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan aracın motosiklet ve otomobile çarpması kamerada

Düzce'de sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın motosiklet ve otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

 - Güncelleme:

Düzce'de sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın motosiklet ve otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

D-100 kara yolu Hal Kavşağı mevkisinde K.A. idaresindeki 41 TF 227 plakalı hafif ticari araç, yeşil ışık yanınca hareket eden F.B. yönetimindeki 81 AV 990 plakalı otomobil ile U.A'nın kullandığı 81 AAB 670 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak hafif yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçen otomobil ve motosiklete çarpması, sesi duyup iş yerlerinden çıkanların kaza yerine doğru gitmeleri yer alıyor.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Tragger Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title