Kırıkkale'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

KIRIKKALE'de sürücüsü fenalaşan otomobil, bir evin duvarına çarptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü hayatını kaybetti, yanındaki eşi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi Şehit Murat Çetin Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Bahçepınar (64) yönetimindeki 06 MJS 35 plakalı otomobil, sürücünün fenalaşması sonucu müstakil evin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim Bahçepınar'ın, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan eşi Firdevs Bahçepınar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.