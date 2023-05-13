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Sürücünün kontrolünden çıkan cip uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı

Sürücünün kontrolünden çıkan cip uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı

Güncel Haberler

Akyazı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip uçuruma yuvarlandı, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yan yatan araçtan çıkarılan sürücü Yaşar K. Kerim C., Murat C., Nurettin C., Bilal C., Belinay C., ve Cavidan C. yaralandı. 3'ü çocuk 7 yaralı sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip uçuruma yuvarlandı, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akyazı Beldibi bölgesi Boztepe Mahallesi yolunda meydana geldi. Akyazı istikametine giden Yaşar K. yönetimindeki 54 ES 086 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yan yatan araçtan çıkarılan sürücü Yaşar K. Kerim C., Murat C., Nurettin C., Bilal C., Belinay C., ve Cavidan C. yaralandı. 3'ü çocuk 7 yaralı sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Devlet Hastanesi Jandarma Akyazı Güncel Haberler

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