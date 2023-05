Sürücünün kontrolünden çıkan cip uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı

Akyazı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip uçuruma yuvarlandı, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yan yatan araçtan çıkarılan sürücü Yaşar K. Kerim C., Murat C., Nurettin C., Bilal C., Belinay C., ve Cavidan C. yaralandı. 3'ü çocuk 7 yaralı sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.