SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASINI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK SONLANDIRDI - Haberler

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SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASINI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK SONLANDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'da, iki sürücü arasında yol verme yüzünden çıkan kavga, polisin havaya uyarı ateşi açmasıyla sona erdi.

ŞANLIURFA'da, iki sürücü arasında yol verme yüzünden çıkan kavga, polisin havaya uyarı ateşi açmasıyla sona erdi. Sürücülerin yaralandığı kavgada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavga, öğle saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kocaoğlu ile Hüseyin Demir isimli sürücülerin yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Araçlarından inip tekme-tokat kavga eden sürücüler, daha sonra birbirlerine taş ve sopayla saldırdı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polisler, sürücüleri ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polisler, uyarı ateşinin ardından da kavga eden sürücülere biber gazıyla müdahale etti. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan sürücüler, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan kavga ve polisin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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