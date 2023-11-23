Burdur'da Ekim ayında meydana gelen ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi' mesajıyla yayınlanan görüntülerde, 3 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazalar kamerada

BURDUR - Burdur'da Ekim ayında meydana gelen ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları yayınlandı.

Burdur il merkezinde geçtiğimiz Ekim aylarında meydana gelen ve KGYS kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla yayınlanan görüntülerde, 3 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Görüntülerdeki birinci kazada; Necati Bey Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'nden kontrolsüz bir şekilde çıkan otomobil ile seyir halinde olan başka bir otomobil kavşakta çarpışıyor. İkinci kazada ise Çevreyolu Bulvarı'nda seyir halinde olan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile arkadan çarpıyor. Yayınlanan son kazada ise Bülent Ecevit Bulvarı'nda seyir halinde olan otomobil Tugay Kavşağı'na kontrolsüz giren otomobile çarpıyor.