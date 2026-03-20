Fermuar sistemiyle ambulansa 'hayat koridoru' açtılar
Bursa'da sürücüler, ambulansa yol vermek için fermuar sistemi oluşturarak yoğun trafikte hayat koridoru oluşturdu.
BURSA'da sürücülerin fermuar sistemi oluşturarak ambulansa yol verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Osmangazi ilçesi Ankara Yolu üzerindeki yoğun trafikte, ambulansın sirenini duyan sürücüler, sağduyulu davranarak araçlarını uygun şekilde konumlandırdı. Şeritlerin kontrollü biçimde açılmasıyla, ambulans için geçiş koridoru oluşturuldu. Sürücülerin fermuar sistemini nizami şekilde uygulaması sayesinde ambulans, vakit kaybetmeden ilerleyişini sürdürürken, oluşturulan 'hayat koridoru' cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
