Son Dakika | SÜRÜCÜLERDEN 1'İNİN ARANMASI, DİĞERİNİN ALKOLLÜ ÇIKTIĞI KAZADA; 12 YARALI - Haberler

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Son Dakika | SÜRÜCÜLERDEN 1'İNİN ARANMASI, DİĞERİNİN ALKOLLÜ ÇIKTIĞI KAZADA; 12 YARALI

Son dakika haberi... İZMİR'in Buca ilçesinde, ana yola çıkan kamyonet ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

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İZMİR'in Buca ilçesinde, ana yola çıkan kamyonet ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü hakkında 'basit yaralama' suçundan arama kararı olduğu, kamyonet sürücüsünün ise 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 290/5 sokakta meydana geldi. Ana yola çıkmak isteyen, Barış S. (24) yönetimindeki 38 ADM 357 plakalı kamyonet, Mustafa Ö. yönetimindeki 35 M 9139 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da sokak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle sokaktaki trafik dururken, sağlık ekipleri ise çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan dışarı çıkan yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı olduğu belirlenen 12 kişi, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin ön soruşturmasında yolcu minibüsü şoförü Mustafa Ö.?nün 'basit yaralama' suçundan hakkında arama kararı olduğu, kamyonet sürücüsü Barış S.?nin ise kaza anında 0.98 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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