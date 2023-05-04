SÜRÜCÜLER, YENİ ZİGANA TÜNELİ'NDEN MEMNUN

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün törenle hizmete açılan Yeni Zigana Tüneli, zaman ve yakıttan yıllık toplam 272 milyon TL tasarruf sağlayacak olmasıyla sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün törenle hizmete açılan Yeni Zigana Tüneli, zaman ve yakıttan yıllık toplam 272 milyon TL tasarruf sağlayacak olmasıyla sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Trabzon-Gümüşhane güzergahında dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli'nden, İlk kez geçen sürücüler, korkusuz ve güvenle seyahat ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 17 mart 2017 tarihinde temelleri atılan Zigana Tüneli'nin resmi açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Trabzon mitinginde gerçekleşti. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle, özellikle kış aylarında dik ve virajlı rampalarda kar, sis ve buzlanmanın yanında ulaşım kısaldı. Heyelanla kaya düşmeleri oluşan bölgede korku yaşayan sürücüleri de rahatladı. Tasarruflu, konforlu ve güvenli ulaşımın sağlandığı Zigana Tüneli'ni görmek isteyen sürücüler bölgeye gelerek bol bol fotoğraf çektirdi. Tünel içerisinde güvenli ulaşım sağlanması için 650 kamera da bulunuyor. Kameralar bakanlık tarafından oluşturulan kontrol merkezinden denetlenirken, yapay zeka destekli sistemin bulunduğu tünelde olağan dışı olaylar da anlık bildiriliyor.

6 BİN 665 METRELİK 7 TÜNEL YAPILDI

Zigana Tüneli ile birlikte toplam 42 kilometre uzunluğunda 33 adet tünel tamamlanarak, mevsim şartlarının ulaşıma etkisi de en aza indirildi. Proje kapsamında, 600 metrelik bağlantı yolu da yapıldı. Zigana Tüneli havalandırma sistemleri, kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan dikey şaft yapıları kullanıldı. Tünelde, her bir istasyonda 1 temiz, 1 kirli hava olmak üzere 2 istasyonda toplam 4 havalandırma şaft yapısı bulunuyor. 2 bin 745 metre uzunluğunda 2 çift tüp olmak üzere toplam 6 bin 665 metrelik 7 tünel; 2 bin 561 metre uzunluğunda 33 köprü yer alıyor.

'SÜRE OTOMOBİLLER İÇİN 30, AĞIR TONAJLI ARAÇLAR İÇİN 60 DAKİKA KISALDI

Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1'inci tünelde bin 825 metreye indirilen kot, Yeni Zigana Tüneli ile 1015 metreye indi. Proje sayesinde; mevcut güzergahta bulunan 90 adet viraj ortadan kalktı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşerek yolun geometrisi iyileşti. Güzergah 8 kilometre kısalarak, seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika düştü.

'YILLIK TOPLAM 272 MILYON TASARRUF SAĞLANACAK'

Zigana Tüneli yapımında yerli ve milli kaynakların kullanılırken, Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon TL, akaryakıttan 180 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 272 milyon TL tasarruf sağlanacak. Karbon emisyon salınımı da yıllık 21 bin ton azaltılarak yörenin eşsiz doğası korunmuş olacak.

TÜNEL İÇİ GÜVENLİK KONTROL MERKEZİNDE YAPAY ZEKA İLE SAĞLANIYOR

650 kameranın bulunduğu tünel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan kontrol merkezinde gözetleniyor. Kurulan sistemle; enerji trafik işaretleri kontrol edilip, sürücülerin tünel içi güvenliği sağlanıyor. Tünel içerisinde bulunan 200 acil durum telefonuyla birlikte sürücüler herhangi bir aksilikle karşılaştıklarında kontrol merkezi ile iletişime geçip yardım talep edebiliyor. Tünel içerisindeki yayaya, ters yönde giden araca, unutulan pakete karşı kontrol merkezinde kullanılan yapay zeka destekli analiz sistemi ile anlık olarak operatörler bilgilendiriliyor. tünel içerisine konumlandırılmış olan hoparlörler vasıtası ile tüneldeki sürücülere uyarı anonsları gönderilebiliyor. Araç yanması, ısı değişimine karşı tünel içerinde çekilen hassas kablo sistemi ile noktasal olarak müdahaleler de gerçekleşebiliyor.

'TIR ŞOFÖRLERİ AÇISINDAN ÇOK İYİ OLDU '

İlk kez tünelden geçen sürücüler ise korkusuz ve güvende seyahat ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. TIR sürücüsü Samet Güneş yakıttan çok fazla tasarruf sağladıklarını söyleyerek, 'Zigana Dağı'nı kullandığımız zaman bir saatimizi alıyordu buradan geçmek. Ama şimdi 15 dakikada geçiyoruz o bir saatlik yolu. Hem şirket hem de çalışan TIR şoförleri açısından çok iyi oldu tünel. Yakıttan da 30 litre tasarruf sağladık. Ekonomik anlamda çok yararlı oldu. Çok fazla yolda kaldık Zigana Dağı'nda. Çoğu zaman yol açılsın diye aracımızda yatmak zorunda kaldık. Şükürler olsun ki tünel tamamlandı. Çok daha iyi ve güvenli yolculuk yapacağız' dedi.

'YOLUMUZU KISALTANLARDAN, ALLAH RAZI OLSUN'

Sürücü Eşref Koz, tünelin çok daha güvenli ve konforlu olduğunu belirterek, 'Şimdi çok rahat bir yolculuk yaptım. Zamandan yakıttan tasarruf sağlandı. Arabamız yıpranmıyor. Arıza vermiyor. Ben sürekli bu güzergahta gidip geliyorum. Eskiden Zigana Dağı geçidinden geçerken çok zorlu geçiyorduk. Zaman zaman yol kapanıyordu. Polisler geçmemize izin vermiyordu. Sürekli kaza oluyordu, yol kapanıyordu. Şimdi çok rahat bir seyahat yaptım. Biz TIR sürücüsüyüz. Yolumuz uzun. Yolumuzu kısaltanlardan, güvenli hale getirenlerden Allah razı olsun' dedi.

'HEYECANLA TÜNELDEN GEÇMEK İÇİN GELDİM'

Sürücü Canip Onay ise, 'Erzurum'dan Trabzon'a gidiyorum. Tüneli gördüm. Dün açıldığını biliyordum. Heyecanla tünelden geçmek için geldim. Önceden de bu güzergahı kullanıyordum. Zigana Dağı geçidinde zorlu hava şartları nedeniyle sürekli taş düşüyordu. Yağmur yağınca bile yol güvenli olmuyordu. Sürekli sis oluyordu. Önümüzü göremiyorduk. Ama şimdi çok daha güvenli bir yolculuk yapma imkanı sundular bize. Allah yapanlardan razı olsun' ifadelerinde bulundu. (DHA)