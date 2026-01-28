Antalya'da ambulansa trafikte fermuar sistemiyle yol verildi

Antalya'da sürücüler, sıkışan trafikte hasta taşıyan ambulansa yol verebilmek için fermuar sistemini uyguladı.

Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde hasta taşıyan ambulans, Güllük Kavşağı yakınlarında yoğun trafik nedeniyle ilerleyemedi.

Bunun üzerine caddede ilerlemeye çalışan sürücüler, trafiğin sıkıştığı noktada fermuar sistemi uygulayarak ambulansa yol açtı. Bir akaryakıt istasyonu görevlisi de yola çıkarak sürücüleri yönlendirdi.

Sürücülerin duyarlı davranışı sayesinde ambulans, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaktan yaklaşık 1 dakika içinde çıkmayı başardı.

Ambulansın trafik yoğunluğundan kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.