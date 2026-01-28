Haberler

Antalya'da ambulansa trafikte fermuar sistemiyle yol verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da trafik sıkışıklığı yaşayan sürücüler, hasta taşıyan ambulansa yol verebilmek için fermuar sistemi uygulayarak duyarlı bir davranış sergiledi.

Antalya'da sürücüler, sıkışan trafikte hasta taşıyan ambulansa yol verebilmek için fermuar sistemini uyguladı.

Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde hasta taşıyan ambulans, Güllük Kavşağı yakınlarında yoğun trafik nedeniyle ilerleyemedi.

Bunun üzerine caddede ilerlemeye çalışan sürücüler, trafiğin sıkıştığı noktada fermuar sistemi uygulayarak ambulansa yol açtı. Bir akaryakıt istasyonu görevlisi de yola çıkarak sürücüleri yönlendirdi.

Sürücülerin duyarlı davranışı sayesinde ambulans, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaktan yaklaşık 1 dakika içinde çıkmayı başardı.

Ambulansın trafik yoğunluğundan kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden

1 aylık bekleyişe değiyor! Üst üste dört transfer birden
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden

1 aylık bekleyişe değiyor! Üst üste dört transfer birden
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil