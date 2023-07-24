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Sürücü, Yoğun Trafikte Yardıma Muhtaç Yaşlı Kadına Yardım Etti

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Çin'in kuzeyindeki Dingzhou kentinde bir sürücü, yoğun trafikte karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmekte zorlanan yaşlı bir kadına yardım etti. Sürücünün yürekleri ısıtan davranışını gösteren video internette yayımlanarak kısa sürede pek çok kişiden beğeni topladı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dingzhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Çin'in kuzeyindeki Dingzhou kentinde bir sürücü, yoğun trafikte karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmekte zorlanan yaşlı bir kadına yardım etti.

Sürücünün yürekleri ısıtan davranışını gösteren video internette yayımlanarak kısa sürede pek çok kişiden beğeni topladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dingzhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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