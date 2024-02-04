Sürücü Serbest Bırakıldı

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kargo dağıtım kamyoneti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Bakır'a (31) çarparak ölümüne neden olma suçlamasıyla gözaltına alınan sürücü Oğuzhan S. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.