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Sürücü serbest

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Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yesemin Buğdaycı'ya otomobille çarpıp ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı.

SÜRÜCÜ SERBEST

Sur ilçesi kırsal Kıtılbıl Mahallesi'nde bisikletiyle giden Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yesemin Buğdaycı'ya otomobille çarpıp ölümüne neden olan Mahsun K. (36), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahsun K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burak EMEK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

basketbol Zonguldak Spor Güncel Haberler

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