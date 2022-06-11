Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2) - Haberler

Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı - İsmail Hakkı Seymen - Güncel
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KAZA ANI KAMERADABursa'da, direksiyon başında kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu'nun minibüsünün kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonunun marketine daldığı kazanın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI KAMERADA
Bursa'da, direksiyon başında kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu'nun minibüsünün kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonunun marketine daldığı kazanın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün hızla akaryakıt istasyonunun giriş kısmında kaldırıma çarptığı ve markete girdiği anlar yer aldı. Kazayı gören istasyon görevlilerinin yaralı sürücüye yardım etmeye çalışması da kameraya yansıdı.
İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel