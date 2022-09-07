SÜRÜCÜ FREN YERİNE GAZA BASTI; 3 YAŞINDAKİ YASEMİN ÖLDÜ, 4 YARALI

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre sürücüsünün gaz ve fren pedalını karıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 4'ü çocuk 5 kişiden Suriye uyruklu Yasemin Hasan (3) hayatını kaybetti.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre sürücüsünün gaz ve fren pedalını karıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 4'ü çocuk 5 kişiden Suriye uyruklu Yasemin Hasan (3) hayatını kaybetti. Diğer 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Ali Fuat Erden Mahallesi 9763 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. (45) kullandığı 35 BGY 629 plakalı otomobilin fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına bastı. Kontrolden çıkan otomobil, Suriye uyruklulardan oluşan 4'ü çocuk 5 kişilik grubun arasına daldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Yasemin Hasan'ın (3) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan R.A. (32), M.S. (4), A.S. (4) ve B.H. (7) ise ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.Y. ise gözaltına alını, polis merkezine götürümdü.

Sokakta market işleten Muhittin Sakacı, "Dükkanda otururken bağrışları duydum ve dışarı çıktım. Hemen yardıma koştum. Otomobilin altında kalan bir çocuğu yaralı olarak çıkardık ancak diğer çocuk hayatını kaybetmişti" dedi.

Balkonda otururken kazayı gördüğünü belirten Raşit Atan (16) da "Okuldan çıkan gruba araba çarptı. Bir an kendi kardeşlerim aklıma geldi. Onları öyle görünce çok canımız acıdı. Hemen ambulansı aradık" diye konuştu.