Sürücü, Düşen Plakayı Sırt Çantasına Takıp Trafikte İlerledi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletten düşen plakasını sırt çantasına yapıştırarak trafikte ilerleyen bir sürücü, diğer yolcuların dikkatini çekti ve bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sürücü, motosikletten düşen plakayı sırt çantasına takarak trafikte ilerledi.
Fatih Caddesi'nde seyir halindeki sürücü, motosikletinin düşen plakasını sırt çantasına bantla yapıştırdı.
Trafikte bu şekilde ilerleyen sürücü, diğer yolcu ve sürücülerin dikkatini çekti.
Bu anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel