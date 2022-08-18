SÜRÜCÜ 'DELİ BAL'DAN ETKİLENMİŞ - EK Tur otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza kamerada (2)Trabzon'un Yomra ilçesinde kırmızı ışıkta duran araçlara çarpan tur otobüsü sürücüsü Osman Nuri Kartal'ın sabah kahvaltısında fazla tükettiği 'deli bal' nedeniyle direksiyon başında fenalaştığı ortaya çıktı. Tur otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza kamerada (2) Trabzon'un Yomra ilçesinde kırmızı ışıkta duran araçlara çarpan tur otobüsü sürücüsü Osman Nuri Kartal'ın sabah kahvaltısında fazla tükettiği 'deli bal' nedeniyle direksiyon başında fenalaştığı ortaya çıktı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 5 kişinin, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Trabzon Güncel Haberler

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